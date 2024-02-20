Акилина Косьмина
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Дата рождения1874
Дата смерти01.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кругляк Марфа Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Бут Иван Петрович
Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1918
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный