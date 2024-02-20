Кругляк (Бут) Марфа Петровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бут Петр Илларионович
Мать: Акилина Косьмина
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Бракосочетание
17.01.1914
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно