Кругляк (Бут) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругляк (Бут) Марфа Петровна

Кругляк (Бут) Марфа Петровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бут Петр Илларионович

Мать: Акилина Косьмина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Бракосочетание
17.01.1914

Муж: Кругляк Филипп Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close