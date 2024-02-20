Бут Иван Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения14.06.1915
Дата смерти20.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915
Отец: Бут Петр Илларионович
Мать: Акилина Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.06.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость