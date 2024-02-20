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Бут Иван Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.06.1915

Дата смерти

20.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915

Отец: Бут Петр Илларионович

Мать: Акилина Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.06.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
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