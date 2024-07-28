Горельев Гаврила Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1886
Дочь: Горельева Стефанида Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1889
Сын: Погорелов (Горельев) Илья Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1909