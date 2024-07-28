Горельев Гаврила Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горельев Гаврила Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Горельева Стефанида Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1889

Сын: Погорелов (Горельев) Илья Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1909

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