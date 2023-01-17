Мухаметрахимова (Рахматуллина) Кумышбика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметрахимова (Рахматуллина) Кумышбика

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гайсин Мухаметзариф

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гайсин Мухаметмагафур

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гайсина Вафия

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметрахимов Гайса

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