Мухаметрахимова (Рахматуллина) Кумышбика
Место рождения
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гайсин Мухаметзариф
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гайсина Вафия
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Гайса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметрахимов Гайса