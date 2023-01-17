Мухаметрахимов Гайса
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гайсин Мухаметзариф
Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гайсина Вафия
Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно