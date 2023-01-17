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Мухаметрахимов Гайса

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник

Мать: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гайсин Мухаметзариф

Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гайсин Мухаметмагафур

Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гайсина Вафия

Мать ребёнка: Мухаметрахимова Кумышбика

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметрахимова Кумышбика

Смерть
Неизвестно
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