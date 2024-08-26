Попов Андрей Григорьевич
Место рожденияДеревня Ежова (Ежово)
Дата рождения01.10.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1815 ст.
Крещение в Николаевской церкви, уезд Пермский, волость В-Муллинская, с.В.Муллы. Родился в д.Ежовой. А потом, видимо, переехал в д.Баские.
Бракосочетание
24.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1839 ст.
Мать ребёнка: Попова (Грибанова) Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
10.05.1842 ст.
Сын: Попов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Попова (Грибанова) Ксения Никифоровна
Бракосочетание
01.05.1855
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Рождение ребёнка
06.10.1863 ст.
Сын: Попов Карп Андреевич
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Сын вышедшего из крепостной зависимости крестьянина. Крещение: 13.10.1863, Николаевская церковь, уезд Пермский, волость Верхне-Муллинская, с.Верхние Муллы.
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: (Попова) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Крещение 05.12.1872 в с.Кольцово, Николаевская церковь.
Рождение ребёнка
27.06.1874
Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Крещение 29.06.1874 в с.Кольцово, Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно