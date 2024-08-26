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Попов Андрей Григорьевич

Место рождения

Деревня Ежова (Ежово)

Дата рождения

01.10.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1815 ст.

Отец: Попов Григорий Васильевич

Мать: Попова Неизвестно,в мк не указана

Крещение в Николаевской церкви, уезд Пермский, волость В-Муллинская, с.В.Муллы. Родился в д.Ежовой. А потом, видимо, переехал в д.Баские.
Бракосочетание
24.01.1836 ст.

Жена: Попова (Грибанова) Ксения Никифоровна

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.10.1839 ст.

Сын: Попов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Грибанова) Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
10.05.1842 ст.

Сын: Попов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Грибанова) Ксения Никифоровна

Бракосочетание
01.05.1855

Жена: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.

Сын: Попов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Попов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1863 ст.

Сын: Попов Карп Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Сын вышедшего из крепостной зависимости крестьянина. Крещение: 13.10.1863, Николаевская церковь, уезд Пермский, волость Верхне-Муллинская, с.Верхние Муллы.
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.

Сын: Попов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: (Попова) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 05.12.1872 в с.Кольцово, Николаевская церковь.
Рождение ребёнка
27.06.1874

Сын: Попов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 29.06.1874 в с.Кольцово, Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно

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