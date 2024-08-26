Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1835 ст.
Дата смерти30.12.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835 ст.
Отец: Субботин Мокий Яковлевич
Мать: Субботина Дария Осиповна
Крещение 04.09.1935 в Николаевской церкви, Верхние Муллы.
Бракосочетание
01.05.1855
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1863 ст.
Сын: Попов Карп Андреевич
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Сын вышедшего из крепостной зависимости крестьянина. Крещение: 13.10.1863, Николаевская церковь, уезд Пермский, волость Верхне-Муллинская, с.Верхние Муллы.
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: (Попова) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Крещение 05.12.1872 в с.Кольцово, Николаевская церковь.
Рождение ребёнка
27.06.1874
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Крещение 29.06.1874 в с.Кольцово, Николаевская церковь
Смерть
30.12.1911
Отпевали в Николаевской церкви с.Кольцово, 01.01.1912 г.