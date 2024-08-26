Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Субботина) Елисавета Мокиевна

Место рождения

Субботина, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

01.09.1835 ст.

Дата смерти

30.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835 ст.

Отец: Субботин Мокий Яковлевич

Мать: Субботина Дария Осиповна

Субботина, Пермский округ, Уральская область
Крещение 04.09.1935 в Николаевской церкви, Верхние Муллы.
Бракосочетание
01.05.1855

Муж: Попов Андрей Григорьевич

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.

Сын: Попов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Попов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1863 ст.

Сын: Попов Карп Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Сын вышедшего из крепостной зависимости крестьянина. Крещение: 13.10.1863, Николаевская церковь, уезд Пермский, волость Верхне-Муллинская, с.Верхние Муллы.
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.

Сын: Попов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: (Попова) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 05.12.1872 в с.Кольцово, Николаевская церковь.
Рождение ребёнка
27.06.1874

Сын: Попов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 29.06.1874 в с.Кольцово, Николаевская церковь
Смерть
30.12.1911
Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Отпевали в Николаевской церкви с.Кольцово, 01.01.1912 г.

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