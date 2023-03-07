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Бухарцов Павел Кирсанов

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Место рождения

Бухарская

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Бухарцов Кирсан (Хрисанф) Иванов

Мать: Бухарцова Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Иона Павлов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Андриан Павлов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова

Рождение ребёнка
08.01.1797 ст.

Сын: Бухарцов Феоктист Павлов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ирина Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797
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