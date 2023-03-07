Бухарцов Павел Кирсанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бухарцов Иона Павлов
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
08.01.1797 ст.
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797