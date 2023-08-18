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Бухарцова Ирина Митрофанова

Место рождения

дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Иона Павлов

Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Андриан Павлов

Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1797 ст.

Сын: Бухарцов Феоктист Павлов

Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Павел Кирсанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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