Бухарцова Ирина Митрофанова
Место рождениядер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бухарцов Иона Павлов
Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов
Рождение ребёнка
08.01.1797 ст.
Отец ребёнка: Бухарцов Павел Кирсанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797