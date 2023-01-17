Архипова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти20.01.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Архипов Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Архипов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Архипов Игнатий Филиппович
Смерть
20.01.1879
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область