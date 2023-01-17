Архипова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Пелагея Андреевна

Архипова Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

20.01.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Архипов Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Архипов Игнатий Филиппович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Архипов Игнатий Филиппович

Смерть
20.01.1879
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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