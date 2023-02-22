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Архипов Игнатий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Архипов Филипп Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Архипов Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Андреевна

Смерть
03.12.1890
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от простуды
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