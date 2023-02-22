Архипов Игнатий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти03.12.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Архипов Филипп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Архипов Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Андреевна
Смерть
03.12.1890
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от простуды