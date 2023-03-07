Бритов Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1904
Жена: Бритова Татьяна Петрова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: Наталья Сергеева
Мать ребёнка: Бритова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1915
Мать ребёнка: Бритова Татьяна Петрова
Военная служба
1915
в действующей армии
Смерть
Неизвестно