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Бритов Сергей Иванов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.?.1904

Жена: Бритова Татьяна Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: Наталья Сергеева

Мать ребёнка: Бритова Татьяна Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Бритов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Бритова Татьяна Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1915
в действующей армии
Смерть
Неизвестно
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