Бритова (Мосякаева) Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритова (Мосякаева) Татьяна Петрова

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев

Мать: Мусикаева Анна Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.?.1904

Муж: Бритов Сергей Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Бритов Сергей Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Бритов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Бритов Сергей Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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