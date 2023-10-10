Бритова (Мосякаева) Татьяна Петрова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
09.?.1904
Муж: Бритов Сергей Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Бритов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1915
Отец ребёнка: Бритов Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно