Поросятникова (Гришина) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1901
Дата смерти30.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Поросятникова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич
Рождение ребёнка
13.12.1931
Дочь: Жукова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Поросятников Василий Иванович
Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Поросятников Николай Иванович
Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич
Смерть
30.10.1985
Проживала в д. Виньково Ферзиковского района Калужской области,в д. Переделки . В последние годы переехала в Узбекистан г. Ташкент к своему сыну Поросятников Николай Иванович. Где и была похоронена.