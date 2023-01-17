Поросятникова (Гришина) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поросятникова (Гришина) Анастасия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1901

Дата смерти

30.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Поросятникова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.12.1931

Дочь: Жукова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Поросятников Василий Иванович

Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Поросятников Николай Иванович

Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поросятников Иван Ифимич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Поросятников Иван Ифимич

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
30.10.1985
Проживала в д. Виньково Ферзиковского района Калужской области,в д. Переделки . В последние годы переехала в Узбекистан г. Ташкент к своему сыну Поросятников Николай Иванович. Где и была похоронена.
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