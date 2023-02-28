Поросятников Иван Ифимич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Поросятникова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
13.12.1931
Дочь: Жукова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Поросятников Василий Иванович
Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Поросятников Николай Иванович
Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна
Смерть
Неизвестно