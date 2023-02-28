Поросятников Иван Ифимич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоросятников Иван Ифимич

Поросятников Иван Ифимич

avatar

Место рождения

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Поросятникова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.12.1931

Дочь: Жукова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Поросятников Василий Иванович

Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Поросятников Николай Иванович

Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Поросятникова Анастасия Гавриловна

Виньково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close