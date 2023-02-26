Параскева Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти28.05.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1805
Дочь: Мелания Тимофеева
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
19.01.1809
Сын: Ефим Тимофеев
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов
Смерть
28.05.1809
Причина смерти: от венерической болезни
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов