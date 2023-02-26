Параскева Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

28.05.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1805

Дочь: Мелания Тимофеева

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1809

Сын: Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.05.1809
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от венерической болезни
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

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