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Миронова Агафья Иванова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1878

Муж: Миронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Миронов Кузьма Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1887

Сын: Миронов Иван Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Миронов Иван Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Сафронова Мария Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1902

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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