Миронова Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1878
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.10.1879
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1887
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.08.1889
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Сафронова Мария Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1894
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1898
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1902
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванов
Смерть
После 1917