Сафронова (Миронова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Миронова) Мария Васильева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1892

Отец: Миронов Василий Иванов

Мать: Миронова Агафья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1909

Муж: Сафронов Иван Степанов

Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Сафронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1912

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Сафронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сафронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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