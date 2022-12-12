Сафронова (Миронова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения24.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1892
Отец: Миронов Василий Иванов
Мать: Миронова Агафья Иванова
Бракосочетание
23.10.1909
Рождение ребёнка
04.12.1910
Сын: Сафронов Николай Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов
Рождение ребёнка
19.11.1912
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов
Рождение ребёнка
20.01.1913
Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сафронов Василий Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Степанов
Смерть
Неизвестно