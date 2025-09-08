Татьяна Никитина
женский, родилась 1766 ст., Купань, Переславский муниципальный район, Ярославская область
умерла До 1834 ст., Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Супруги
Яков Васильев1754 ст. г.р.
Дети
Иван Яковлев1781 ст. г.р.
Анна Яковлева1789 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Купань, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Бракосочетание
После 1784 ст.
Муж: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Василиса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Смерть
До 1834 ст.