Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Понятов Яков Мосеев

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея Мосеевна

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афросинья Мосеевна

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Мосеевна

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Понятов Иван Мосеевич

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лукерья Мосеевна

Отец ребёнка: Мосей Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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