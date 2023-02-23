Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Понятов Яков Мосеев
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея Мосеевна
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афросинья Мосеевна
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Мосеевна
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лукерья Мосеевна
Отец ребёнка: Мосей Иванов
Смерть
Неизвестно