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Мосей Иванов

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Козмин

Мать: Агафья Сидорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Понятов Яков Мосеев

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея Мосеевна

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афросинья Мосеевна

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Мосеевна

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Понятов Иван Мосеевич

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лукерья Мосеевна

Мать ребёнка: Марфа

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1837
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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