Мосей Иванов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Козмин
Мать: Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Понятов Яков Мосеев
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея Мосеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афросинья Мосеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Мосеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лукерья Мосеевна
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1837