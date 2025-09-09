Езерский Владимир (Владислав) Янович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Езерский Владимир (Владислав) Янович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1822

умер 20.03.1855, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Дети
Голуббек-Езерский Александр Владиславович1852 г.р.
Голуббек-Езерский НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуббек-Езерский Николай

Мать ребёнка: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Бракосочетание
17.09.1851

Жена: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голуббек-Езерский Александр Владиславович

Мать ребёнка: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Воложин, Воложинский район, Минская область

Смерть
20.03.1855
Варшава, Rzeczpospolita Polska

Мы используем куки для улучшения работы сайта.