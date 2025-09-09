Езерский Владимир (Владислав) Янович
мужской, родился 1822
умер 20.03.1855, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Дети
Голуббек-Езерский НиколайНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голуббек-Езерский Николай
Мать ребёнка: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна
Бракосочетание
17.09.1851
Рождение ребёнка
1852
Воложин, Воложинский район, Минская область
Смерть
20.03.1855
Варшава, Rzeczpospolita Polska