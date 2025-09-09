Голуббек-Езерский Александр Владиславович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Голуббек-Езерский Александр Владиславович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1852, Воложин, Воложинский район, Минская область

умер 26.10.1895, Гарбув

Мать
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Отец
Езерский Владимир (Владислав) Янович1822 г.р.
Супруги
Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна1858 г.р.
Дети
Голуббек-Езерский Ян18.06.1879 г.р.
Тышкевич (Голуббек-Езерская) Ирина Александровна25.05.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Езерский Владимир (Владислав) Янович

Мать: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Воложин, Воложинский район, Минская область

Бракосочетание
1878

Жена: Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Голуббек-Езерский Ян

Мать ребёнка: Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Тышкевич (Голуббек-Езерская) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна

Смерть
26.10.1895

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