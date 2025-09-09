Голуббек-Езерский Александр Владиславович
мужской, родился 1852, Воложин, Воложинский район, Минская область
умер 26.10.1895, Гарбув
МатьБрёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
ОтецЕзерский Владимир (Владислав) Янович1822 г.р.
Супруги
Дети
Голуббек-Езерский Ян18.06.1879 г.р.
Тышкевич (Голуббек-Езерская) Ирина Александровна25.05.1887 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Воложин, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
18.06.1879
Сын: Голуббек-Езерский Ян
Мать ребёнка: Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Тышкевич (Голуббек-Езерская) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Голуббек-Езерская (Тышкевич) Виктория-Мария Михайловна
Смерть
26.10.1895