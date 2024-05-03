Бурмина (Страхова) (Ризенкампф) Маргарита Николаевна Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурмина (Страхова) (Ризенкампф) Маргарита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности
1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Николай Алексеевич

Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1909

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