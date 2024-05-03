Бурмина (Страхова) (Ризенкампф) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1909