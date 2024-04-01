Харламова Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1858
Дочь: Ксения Александрова
Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев
Рождение ребёнка
03.12.1858
Сын: Харламов Николай Александров
Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев
Рождение ребёнка
04.10.1871
Дочь: Харитина Александрова
Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев
Рождение ребёнка
09.04.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Александрова
Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно