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Харламова Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агарков Афанасий Казак Р. Ганькина Петров

Мать: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
19.01.1858

Дочь: Ксения Александрова

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Рождение ребёнка
03.12.1858

Сын: Харламов Николай Александров

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Рождение ребёнка
04.10.1871

Дочь: Харитина Александрова

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Рождение ребёнка
09.04.1874

Сын: Харламов Терентий Александров

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Александрова

Отец ребёнка: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Александр Казак Ст. Ганькиной Григорьев

Смерть
Неизвестно
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