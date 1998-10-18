Фурмина Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1926
Дата смерти18.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурмин Иван Петрович
Смерть
18.10.1998
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область