Фурмина Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурмина Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1926

Дата смерти

18.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурмин Иван Петрович

Смерть
18.10.1998
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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