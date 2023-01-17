Калашник (Чернявская) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник (Чернявская) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Ростовская обл.

Дата рождения

29.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913

Отец: Чернявский Григорий Трофимович

Мать: не указана

Ростовская обл.
Бракосочетание
Между 1929 и 1935

Муж: Калашник Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.10.1935

Дочь: Борисенко Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Калашник Филипп Лаврентьевич

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Калашник Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Калашник Филипп Лаврентьевич

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
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