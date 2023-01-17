Калашник (Чернявская) Феодосия Григорьевна
Место рожденияРостовская обл.
Дата рождения29.05.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913
Отец: Чернявский Григорий Трофимович
Мать: не указана
Ростовская обл.
Бракосочетание
Между 1929 и 1935
Рождение ребёнка
29.10.1935
Дочь: Борисенко Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Калашник Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Калашник Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Калашник Филипп Лаврентьевич