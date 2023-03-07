Навалихина (Нагавицина) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихина (Нагавицина) Параскева Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Навалихин Флор Иванов

Отец ребёнка: Навалихин Иван Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навалихин Иван Марков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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