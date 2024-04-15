Гончаренко Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Гончаренко Михаил Авраамович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
22.05.1867 ст.
поручители: Сергей Гончаренко, Алексей Василега, Трофим и Логгин Будаковы | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-4?i=462&cc=35... Показать все
Восприемник
21.09.1867 ст.
Иван Калинникович Антоха
Восприемник
10.02.1871 ст.
Никифор Иванович Поляков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно