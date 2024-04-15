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Гончаренко Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Гончаренко Михаил Авраамович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
22.05.1867 ст.

Жена: Удовенко \\ Гончаренко Мария Ивановна

Хотень, Сумська область
поручители: Сергей Гончаренко, Алексей Василега, Трофим и Логгин Будаковы | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-4?i=462&cc=35... Показать все
Восприемник
21.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Калинникович Антоха
Восприемник
10.02.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Никифор Иванович Поляков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Агафья Марковна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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