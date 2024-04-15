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Гончаренко Михаил Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.03.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гончаренко Авраам Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гончаренко Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гончаренко Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гончаренко Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Ульяна Корнеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.03.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от дыма задохнулись | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-J?i=561&cc=3511744
Похороны
04.03.1867 ст.
По внезапной смерти не исповеданы ии не приобщены | Погребены на отведенном приходском кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-J?i=561&cc=... Показать все
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