Гончаренко Михаил Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти02.03.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гончаренко Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гончаренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гончаренко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Михайловна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гончаренко Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1867 ст.
Причина смерти: от дыма задохнулись | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-J?i=561&cc=3511744
Похороны
04.03.1867 ст.
По внезапной смерти не исповеданы ии не приобщены | Погребены на отведенном приходском кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-J?i=561&cc=... Показать все