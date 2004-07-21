Монахов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.930
Дата смерти21.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монахова Мария Александровна
Полховский Майдан, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.07.2004