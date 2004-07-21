Монахов Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Степан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.930

Дата смерти

21.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монахова Мария Александровна

Полховский Майдан, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.07.2004
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