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Данилкин Андрей Степанович

Место рождения

Рязанская область Сасовский р-н, село Огарёво (тамбовская губерния Елатомский уезд волость, село Агарёво-Почково

Дата рождения

1902

Дата смерти

05.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Данилкин Степан

Мать: Ксения

Рязанская область Сасовский р-н, село Огарёво (тамбовская губерния Елатомский уезд волость, село Агарёво-Почково
Жил и умер в Москве. Мать звали Полина
Рождение ребёнка
1922

Сын: Данилкин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна

село Огарёво, Сасовский район, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.09.1932

Дочь: Данилкина Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна

Смерть
05.08.1963
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