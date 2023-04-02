Данилкин Андрей Степанович
Место рожденияРязанская область Сасовский р-н, село Огарёво (тамбовская губерния Елатомский уезд волость, село Агарёво-Почково
Дата рождения1902
Дата смерти05.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Данилкин Степан
Мать: Ксения
Рязанская область Сасовский р-н, село Огарёво (тамбовская губерния Елатомский уезд волость, село Агарёво-Почково
Жил и умер в Москве. Мать звали Полина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Данилкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна
село Огарёво, Сасовский район, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.09.1932
Дочь: Данилкина Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1963