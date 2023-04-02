Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1896 ст.

Дата смерти

25.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1896 ст.

Отец: Назаров Николай

Мать: Полина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Данилкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Данилкин Андрей Степанович

село Огарёво, Сасовский район, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.09.1932

Дочь: Данилкина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Данилкин Андрей Степанович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилкин Андрей Степанович

Смерть
25.07.1980
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