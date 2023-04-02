Назарова Ефимия (Серафима) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1896 ст.
Дата смерти25.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1896 ст.
Отец: Назаров Николай
Мать: Полина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Данилкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Данилкин Андрей Степанович
село Огарёво, Сасовский район, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.09.1932
Дочь: Данилкина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Данилкин Андрей Степанович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1980