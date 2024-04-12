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Карыпов Сергей Николаевич

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Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

20.10.1955

Дата смерти

21.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955

Отец: Троценко Николай

Мать: Карыпова Вера Хабировна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.12.1983

Дочь: Пахоми Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Карыпова Ольга Геннадьевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1985

Дочь: Карыпова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Карыпова Ольга Геннадьевна

Пропал без вести (военное)
21.04.1991
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Ушёл на рыбалку и не вернулся. Рыбачил на водохранилище ГРЭС Кадуйского ПГТ. Установлено, что была ссора с местными, из-за рыболовных сетей. Свидетели слышали выстрелы. Тела и места смерти не нашли.
Смерть
21.04.1991
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