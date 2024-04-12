Карыпов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1955
Дата смерти21.04.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955
Отец: Троценко Николай
Мать: Карыпова Вера Хабировна
Рождение ребёнка
27.12.1983
Дочь: Пахоми Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Карыпова Ольга Геннадьевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1985
Дочь: Карыпова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Карыпова Ольга Геннадьевна
Пропал без вести (военное)
21.04.1991
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Ушёл на рыбалку и не вернулся. Рыбачил на водохранилище ГРЭС Кадуйского ПГТ. Установлено, что была ссора с местными, из-за рыболовных сетей. Свидетели слышали выстрелы. Тела и места смерти не нашли.
Смерть
21.04.1991