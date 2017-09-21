Неверов Виктор Васильевич
Место рожденияУсть-Боровая Соликамской волости Пермского края
Дата рождения26.10.1924
Дата смерти21.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1924
Усть-Боровая Соликамской волости Пермского края
Рождение ребёнка
19.02.1955
Дочь: Курзанова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Неверова Феоктиста Кирилловна
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2017