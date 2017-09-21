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Неверов Виктор Васильевич

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Место рождения

Усть-Боровая Соликамской волости Пермского края

Дата рождения

26.10.1924

Дата смерти

21.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1924

Отец: Неверов Василий Гурьянович

Мать: Неверова Елизавета Илларионовна

Усть-Боровая Соликамской волости Пермского края
Рождение ребёнка
19.02.1955

Дочь: Курзанова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Неверова Феоктиста Кирилловна

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Феоктиста Кирилловна

Смерть
21.09.2017
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