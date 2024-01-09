Чмиль Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмиль Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Чмиль Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1966

Сын: Чмиль Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Чмиль Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Чмиль Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна

Изюм, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмиль Мария Романовна

Смерть
Неизвестно
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