Чмиль Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Чмиль Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Чмиль Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Чмиль Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Чмиль Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чмиль Мария Романовна
Смерть
Неизвестно