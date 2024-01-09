Чмиль (Щербак) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмиль (Щербак) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Щербак Роман Кузьмич

Мать: Щербак Христина Петровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Чмиль Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чмиль Николай

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1966

Сын: Чмиль Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Чмиль Николай

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Чмиль Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чмиль Николай

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Чмиль Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чмиль Николай

Изюм, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмиль Николай

Смерть
Около 1997
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