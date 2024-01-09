Чмиль (Щербак) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Щербак Роман Кузьмич
Мать: Щербак Христина Петровна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Чмиль Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чмиль Николай
Рождение ребёнка
1966
Сын: Чмиль Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Чмиль Николай
Рождение ребёнка
1968
Сын: Чмиль Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чмиль Николай
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Чмиль Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чмиль Николай
Смерть
Около 1997