Финк (Freund) Кристина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финк (Freund) Кристина (Christina)

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.08.1896

Дата смерти

27.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819

Сын: Финк Reinhold

Отец ребёнка: Финк Генрих

Рождение
04.08.1896

Отец: Фрейнд (Freund) Карл (Johannes Karl Heinrich) Генрихович

Мать: Rau Katharina Margareta

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Freiberg (Fink) Sofia

Отец ребёнка: Финк Генрих

Бракосочетание
17.07.1914

Муж: Финк Генрих

Подсосново, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Schuck (Финк) Dusja (Ernestina)

Отец ребёнка: Финк Генрих

Рождение ребёнка
1922

Сын: Финк Iwan (Johann)

Отец ребёнка: Финк Генрих

Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Фрейнд (Fink) Emma (Эмма)

Отец ребёнка: Финк Генрих

Рождение ребёнка
14.02.1932

Дочь: Kurz (Финк) Ida

Отец ребёнка: Финк Генрих

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рау Ольга

Отец ребёнка: Финк Генрих

Смерть
27.11.1972

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