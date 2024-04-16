Финк (Freund) Кристина (Christina)
Место рождения
Дата рождения04.08.1896
Дата смерти27.11.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Финк Reinhold
Отец ребёнка: Финк Генрих
Рождение
04.08.1896
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Freiberg (Fink) Sofia
Отец ребёнка: Финк Генрих
Бракосочетание
17.07.1914
Муж: Финк Генрих
Подсосново, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Schuck (Финк) Dusja (Ernestina)
Отец ребёнка: Финк Генрих
Рождение ребёнка
1922
Сын: Финк Iwan (Johann)
Отец ребёнка: Финк Генрих
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Фрейнд (Fink) Emma (Эмма)
Отец ребёнка: Финк Генрих
Рождение ребёнка
14.02.1932
Дочь: Kurz (Финк) Ida
Отец ребёнка: Финк Генрих
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рау Ольга
Отец ребёнка: Финк Генрих
Смерть
27.11.1972