Фрейнд (Fink) Emma (Эмма)
Место рожденияБаронск, Алтайский край
Дата рождения15.01.1924
Дата смерти11.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Отец: Финк Генрих
Бракосочетание
Неизвестно
Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1950
Дочь: Фрейнд Эмма
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Карлович
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
11.10.1998