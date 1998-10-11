Фрейнд (Fink) Emma (Эмма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрейнд (Fink) Emma (Эмма)

Фрейнд (Fink) Emma (Эмма)

Место рождения

Баронск, Алтайский край

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

11.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Финк Генрих

Мать: Финк (Freund) Кристина (Christina)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Андрей Карлович

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1950

Дочь: Фрейнд Эмма

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Карлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
11.10.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.