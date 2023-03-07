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Найденов Трофим Александрович

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Найденова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Найденова Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Найденов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Найденов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Найденова Наталия Трофимовна

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Веселова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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