Найденов Трофим Александрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Найденова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Найденова Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Найденов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Найденов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Найденова Наталия Трофимовна
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Веселова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Найденова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно