Колесников Наум Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1915
Дата смерти10.06.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Колесникова Галина Наумовна
Мать ребёнка: Колесникова (Зяблицева) Елена Григорьевна
Бракосочетание
13.04.1943
Рождение ребёнка
27.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Зяблицева) Елена Григорьевна
Смерть
10.06.1997
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область