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Колесников Наум Андреевич

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Место рождения

Малоархангельск, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.12.1915

Дата смерти

10.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915

Отец: Колесников Андрей Васильевич

Мать: Колесникова Соломонида Тимофеевна

Малоархангельск, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Колесникова Галина Наумовна

Мать ребёнка: Колесникова (Зяблицева) Елена Григорьевна

Бракосочетание
13.04.1943

Жена: Колесникова (Зяблицева) Елена Григорьевна

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Зяблицева) Елена Григорьевна

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
10.06.1997
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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