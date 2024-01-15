(Савицкая (Стакилевич)) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савицкая (Стакилевич)) Любовь Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Стакилевич Леонид Генкелевич

Мать: Талызина Надежда Пантелеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Петипа-Чижова Надежда Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1876

Дочь: Евгения Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Saint Petersburg, Russian Federation
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петипа Виктор Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пуцыкович Любовь Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Россия
Бракосочетание
1882

Муж: Петипа Мариус Иванович

Супруг(-а): Мариус Иванович Петипа (Petipa)
Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Петипа Марий Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1885

Дочь: Вера Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Смерть
1919
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