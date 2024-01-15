(Савицкая (Стакилевич)) Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Петипа-Чижова Надежда Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1876
Дочь: Евгения Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Saint Petersburg, Russian Federation
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пуцыкович Любовь Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Россия
Бракосочетание
1882
Супруг(-а): Мариус Иванович Петипа (Petipa)
Рождение ребёнка
17.01.1884
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: Вера Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Смерть
1919