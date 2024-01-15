(Петипа) Евгения Мариусовна
Место рожденияSaint Petersburg, Russian Federation
Дата рождения28.11.1876
Дата смерти26.04.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876
Отец: Петипа Мариус Иванович
Мать: Любовь Леонидовна
Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
26.04.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
29.04.1892
Волковское лютеранское кл.