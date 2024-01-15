(Петипа) Евгения Мариусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петипа) Евгения Мариусовна

Место рождения

Saint Petersburg, Russian Federation

Дата рождения

28.11.1876

Дата смерти

26.04.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876

Отец: Петипа Мариус Иванович

Мать: Любовь Леонидовна

Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
26.04.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
29.04.1892
Волковское лютеранское кл.
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