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Махонин Кузьма
Махонин Кузьма
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Махонин Иван
Около 1852 г.р.
Мать
Варвара Фадеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Махонин Иван
Мать:
Варвара Фадеевна
Смерть
Неизвестно
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