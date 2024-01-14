Махонин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Махонин Влас
Мать: Махонина Александра
Рождение ребёнка
1886
Сын: Махонин Сергей
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Махонин Степан
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Махонин Кузьма
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Фадеевна
Смерть
Неизвестно