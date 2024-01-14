Махонин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Махонин Влас

Мать: Махонина Александра

Рождение ребёнка
1886

Сын: Махонин Сергей

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Махонин Степан

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Махонин Кузьма

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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