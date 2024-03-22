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Екатерина Григорьевна

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

17.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1863 ст.

Отец: Григорий Федорович

Мать: Ефимия Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
01.01.1879 ст.

Муж: Владимиров Иван Владимирович

Косяево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Владимиров Василий Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Владимирович

Должиково, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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