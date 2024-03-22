Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1863 ст.
Отец: Григорий Федорович
Мать: Ефимия Степановна
Бракосочетание
01.01.1879 ст.
Косяево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Сын: Владимиров Василий Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Владимирович
Должиково, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно