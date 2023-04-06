Владимиров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1886 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Владимиров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Федорова Александра Гавриловна
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния