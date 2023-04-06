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Владимиров Василий Иванович

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Место рождения

Должиково, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.01.1886 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Должиково, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
21.01.1907 ст.

Жена: Федорова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Владимиров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Федорова Александра Гавриловна

Должиково, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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