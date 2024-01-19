Ерегина Евгения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Евгения Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.

Сын: Ерегин Григорий Агафонович

Отец ребёнка: Ерегин Агафон Фокина

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#8
Рождение ребёнка
Около 08.06.1867 ст.

Сын: Ерегин Александр Агафонович

Отец ребёнка: Ерегин Агафон Фокина

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#43
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Агафон Фокина

Смерть
Неизвестно
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