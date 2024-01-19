Ерегина Евгения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.
Сын: Ерегин Григорий Агафонович
Отец ребёнка: Ерегин Агафон Фокина
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#8
Рождение ребёнка
Около 08.06.1867 ст.
Сын: Ерегин Александр Агафонович
Отец ребёнка: Ерегин Агафон Фокина
Запись 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#43
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерегин Агафон Фокина
Смерть
Неизвестно