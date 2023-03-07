Аюпова (Муллагильдина) Файза Самуковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти23.09.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
26.09.1931
Рождение ребёнка
31.05.1934
Дочь: Фазылова Райхана Саиткиреевна
Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович
Ленинград
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Загитова Зайтуна Саиткиреевна
Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович
Рождение ребёнка
16.02.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ясяткулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ясяткулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
23.09.1987
Больше-Черниговский р-н д. Имелеево