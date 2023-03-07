Аюпова (Муллагильдина) Файза Самуковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Муллагильдина) Файза Самуковна

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

23.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Дети

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1934 г.р.
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1940 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Муллагильдин Самсимухамат

Мать: Муллагильдина Мукмина Сабировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1934

Дочь: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Ленинград
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Загитова Зайтуна Саиткиреевна

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ясяткулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясяткулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Саидгерей Аюпович

Смерть
23.09.1987
Больше-Черниговский р-н д. Имелеево
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